Nozze per l’assessore regionale alla Salute Ruggero Razza, avvocato penalista catanese di 41 anni e la compagna Elena Pagana, 31 anni, deputata regionale e xM5s poi passata con Attiva Sicilia, che questa mattina si sono sposati nella chiesa di San Biagio a Catania. La cerimonia è stata celebrata da monsignor Antonino Raspanti, vescovo di Acireale e vicepresidente della Cei, con il parroco della chiesa Leone Calambrogio. Per lo sposo i testimoni di nozze sono stati Francesco Lo Re, collaboratore di Razza, e l’avvocato Giacomo Gargano. Per la sposa, il fratello Salvo e la sorella Martina.

Dopo la celebrazione, il ricevimento si è tenuto a Palazzo Biscari. Alla funzione religiosa gli invitati tutti in mascherina secondo le recenti norme anti-Covid e un ambulatorio mobile di un laboratorio di analisi privato per gli ospiti che non avevano eseguito il tampone nelle ultime 48 ore. Ruggero Razza ed Elena Pagana sono già genitori di un bimbo nato nella primavera dell’anno scorso.