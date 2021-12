Omicidio Cantarero, si cerca un uomo

“Giovanna Genny Cantarero aveva 27 anni. È stata uccisa a Misterbianco, freddata con diversi colpi di pistola, uno dei quali alla testa, come nella peggiore delle esecuzioni. Usciva dal lavoro, un panificio, dove si guadagnava da vivere onestamente. Le indagini sono ancora in corso, ma è ricercato un ex fidanzato con il quale c’era stata una relazione “burrascosa” o uno spasimante respinto, senza alcuna denuncia in passato da parte della ragazza”.

Giovanna è una giovanissima concittadina che lascia una figlia, probabilmente a causa di una relazione “malata” e per la mano criminale, questo è certo, di una persona abominevole”. Lo ha detto, su Facebook, il sindaco di Catania Salvo Pogliese. “Nel caso dovessero essere confermate le informazioni che filtrano da ambienti investigativi – ha continuato – su una esecuzione da parte di un uomo con motivi folli di risentimento, mi sento di lanciare solo un appello alle ragazze e alle donne della mia Città: denunciate sempre, fatelo subito, non lasciate a piede libero potenziali assassini senza scrupoli, neppure quello di lasciare una bambina senza la madre, per sempre. Come abbiamo scritto nel manifesto dell’ultima campagna contro la violenza sulle donne, l’amore è un’altra cosa. I violenti, gli assassini, i killer meritano il nostro disprezzo e la giusta punizione da parte della legge. Ciao, Genny. E trovate questo mostro”.

Sembra essere svanito nel nulla, a quanto pare un ex fidanzato di ‘Jenny’ Giovanna Cantarero. I Carabinieri coordinati dal pm Valentina Botta, avrebbero allargato le ricerche anche nelle province limitrofe ma di lui nessuna traccia. Il fatto che il giovane non sia reperebille. fa ipotizzare ai carabinieri il suo coinvolgimento nel delitto. Da quello che trapela, sembrerebbe che il rapporto tra il giovane ricercato e Jenny, ultimamente erano burroscosi. Non avrebbe, invece, responsabilita’ il padre della bambina di 4 anni avuta da Giovanna Cantarero: la sua posizione e’ stata valutata dagli investigatori.