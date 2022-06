Omicidio Elena: Martina Patti resta in carcere

Resta in carcere Martina Patti, la giovane mamma che martedi’ ha assassinato con 11 coltellate la figlia, la piccola Elena di cinque anni. Lo ha deciso il giudice delle indagini preliminari Daniela Monaco Crea che ha convalidato il fermo disposto dalla procura ed emesso un’ordinanza di custodia cautelare in carcere ipotizzando i reati di omicidio premeditato e pluriaggravato e occultamento del cadavere. Ieri mattina Martina, a suo secondo giorno di carcere, ha risposto alle domande del Gip ammettendo di essere stata lei a compiere il delitto e di averlo fatto da sola. Molti sono stati i ‘non ricordo’ da parte della donna. Il legale che assiste l’indagata, l’avvocato Gabriele Celesti nei giorni scorsi ha anticipato che chiedera’ una perizia psichiatrica per la sua assistita.

Oggi pomeriggio a Mascalucia, nella casa di Martina Patti, al secondo piano di una casa di campagna in via Euclide e’ previsto l’arrivo dei carabinieri del Ris che dovendo fare delle perizie tecnico-scientifiche definite ‘irripetibili’ hanno avuto bisogno della notifica degli atti a tutte le parti che dovranno poi avere un ruolo nel processo. Intanto dai primi esiti dell’autopsia eseguita ieri sul corpo della piccola Elena, è emerso che la bambina è stata ferita con più di 11 coltellate, di cui una letale. Il fendente è stato letale perché ha reciso i vasi arteriosi dell´arteria succlavia ma la morte non è stata immediata. I colpi, da quanto si apprende, sono stati inferti con un´arma compatibile con un coltello da cucina, che non è non ancora stato trovato. La morte è arrivata dopo più di un´ora dal pasto che la bimba aveva consumato a scuola intorno alle 13.