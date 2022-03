Percezione indebita dei contributi Covid, denunciati 9 imprenditori

La Guardia di finanza di Catania ha denunciato per indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato 9 imprenditori, attivi in diversi settori economici (lavori edili, trasporti, commercio all’ingrosso) che avrebbero indebitamente percepito i contributi Covid a sostegno delle imprese e dei lavoratori autonomi, nonostante le condanne per mafia o perche’ non rispettassero i requisiti economico-finanziari previsti per accedere alle misure di sostegno. Inoltre sono stati segnalati agli enti erogatori competenti per il recupero della somma indebitamente percepita.