Pogliese dispone la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado

Il sindaco di Catania, Salvo Pogliese, ha dato disposizioni agli uffici di redigere per la firma un’ordinanza di chiusura delle scuole di ogni ordine e grado. “Il numero elevatissimo di contagi, l’insufficienza di garanzie sulla sicurezza per studenti e docenti – spiega il primo cittadino -, hanno indotto i sindaci, al termine della riunione di Anci Sicilia, di emanare specifiche ordinanze per mantenere chiuse le scuole di ogni ordine e grado. Una decisione che muove esclusivamente dalla necessità fondamentale di tutelare la salute dei ragazzi e degli operatori della scuola”.