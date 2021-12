Policlinico: prosegue la vaccinazione antiCovid dei bambini tra i 5 e gli 11 anni

Prosegue speditamente la vaccinazione antiCovid dei bambini tra i 5 e gli 11 anni di età nell’hub vaccinale dell’Azienda Ospedaliero Universitaria Policlinico “G. Rodolico – San Marco”, nell’edificio 9 del presidio “Rodolico” di via Santa Sofia. A una settimana dall’avvio della campagna vaccinale, nelle due giornate di giovedì 16 e martedì 21 dicembre scorsi, i bambini vaccinati sono stati 120, secondo un programma preciso che prevede la somministrazione di un massimo di 60 dosi al giorno a garanzia della sicurezza dei piccoli che possono avere spazio e attenzioni maggiori.

Per accedere nei due pomeriggi settimanali dedicati, il martedì e giovedì dalle ore 14 alle ore 17, basterà prenotarsi sul sito www.siciliacoronavirus.it. L’Azienda guidata da Gaetano Sirna, ha offerto da subito al Commissario Covid della provincia di Catania, Pino Liberti, la propria disponibilità ad eseguire le vaccinazioni pediatriche, creando per i piccoli utenti percorsi ad hoc a loro strettamente dedicati. Ad attendere i più piccini ci sono palloncini colorati, sorprese e giochi, curati dall’Associazione ABIO di Catania i cui volontari offrono momenti di svago durante l’attesa post vaccino, con l’obiettivo di distrarre i piccoli pazienti e ridurre loro eventuali ansie e tensioni.

La struttura, per caratteristiche e location, permette di accogliere tutte le tipologie di utenza infantile e di andare incontro agli specifici bisogni dei bambini. Il team di vaccinazione è costituito da 2 pediatri, 4 infermieri e 1 anestesista per garantire le condizioni di qualità e sicurezza della somministrazione anche a soggetti allergici. Nelle prossime settimane di festa l’hub, fermo restando quanto stabilito per le vaccinazioni pediatriche, rimarrà aperto all’utenza adulta nei giorni 27, 28, 29 e 30 dicembre e 3, 4, 5, 7 e 8 gennaio dalle ore 8.30 alle 12.30. Sabato 8 anche nel pomeriggio dalle ore 14 alle ore 18.