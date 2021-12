Processo Lombardo, udienza rinviata al prossimo 7 gennaio

E’ stata rinviata al prossimo 7 gennaio, la sentenza di appello per Raffaele Lombardo, ex presidente della Regione siciliana, accusato di concorso esterno in associazione mafiosa e corruzione elettorale aggravata. Lo ha deciso la Corte d’appello alla luce del carico di lavoro odierno dovuto a processi con detenuti. La Procura generale di Catania per Lombardo ha chiesto la condanna a sette anni e quattro mesi di reclusione. Inizialmente la richiesta era di 11 anni, successivamente ridotta per il rito alternativo dell’abbreviato. Dinanzi alla corte d’Appello di Catania sono stati i pubblici ministeri Sabrina Gambino e Agata Santonocito a sostenere l’accusa e a formulare al termine della requisitoria la richiesta di condanna.