Rapine, arrestati due somali

Due cittadini somali di 27 e 21 anni sono stati arrestati dalla polizia a Catania: sono accusati di aver commesso, in concorso tra loro, due rapine aggravate ai danni di due catanesi la notte del 30 ottobre scorso. L’ordinanza di custodia cautelare è stata emessa dal Gip su richiesta della Procura distrettuale. Le indagini, anche grazie all’analisi delle immagini di videosorveglianza del luogo in cui si sono svolti i fatti e la preziosa collaborazione delle vittime, hanno fatto emergere gravi indizi a carico dei due indagati, che – con un modus operandi collaudato – avrebbero colto di sorpresa le ignare vittime e, minacciandole con una spranga di ferro, le avrebbero costrette a consegnare i loro telefoni cellulari per poi far perdere le proprie tracce. I due stranieri, rintracciati dalla Squadra Mobile, sono stati condotti in carcere.