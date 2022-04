Rissa al porto di Catania, un ferito

Un ragazzo di 18 anni questa notte è stato ferito ad una gamba nel porto di Catania durante una sparatoria che avrebbe coinvolto altre due persone, fra cui a quanto pare anche un noto cantante neomelodico catanese. Il 18enne è ricoverato all’ospedale Garibaldi di Catania e non è in pericolo di vita.

Secondo quanto ha raccontato agli agenti della squadra mobile etnea non avrebbe partecipato alla rissa da cui è scaturita la sparatoria. Sul posto sono intervenute subito le volanti della questura e i sanitari del 118. Da quanto si apprende ci sarebbe un secondo ferito che però al momento non è andato a farsi curare in ospedale.

I poliziotti hanno trovato la vetrata di un negozio distrutta e a terra una decina di bossoli. Mentre stavano eseguendo i rilievi è arrivata la notizia del giovane ferito arrivato al pronto soccorso dell’ospedale Garibaldi.