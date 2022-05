San Giovanni Galermo: incidente stradale, un morto e un ferito

E’ di un morto e di un ferito il bilancio di un incidente stradale avvenuto questa mattina, all’alba, in via Guglielmo Oberdan, nel quartiere periferico catanese di San Giovanni Galermo. La vittima e’ un uomo di 39 anni, originario di Catania, mentre un 60enne di Piazza Armerina ha riportato diverse fratture agli arti inferiori. Da quanto ricostruito dai vigili urbani, i due uomini erano in strada – ancora da accertare se stessero attraversando sulle strisce pedonali – quando all’altezza del ristorante “La Griglia” sono stati travolti da un’auto. L’automobilista alla guida dell’auto, una Ford Focus, una donna di 38 anni, e’ stata soccorsa e trasportata all’ospedale Garibaldi Centro. Il 60enne ferito, invece, al Cannizzaro. A segnalare l’incidente sono stati alcuni passanti che hanno chiamato i carabinieri.