Sospensione Pogliese, da oggi in carica il vicesindaco Roberto Bonaccorsi

Dopo la sospensione di Salvo Pogliese dalla carica di sindaco di Catania, in applicazione della legge Severino, da oggi in qualità di facente funzione prenderà il posto del primo cittadino il vicesindaco Roberto Bonaccorsi. Salvo Pogliese intanto oggi si trova a Roma per un incontro con Giorgia Meloni ed il Presidente della Regione siciliana, Nello Musumeci. Ieri la Prefettura etnea aveva inviato una nota al comune di Catania segnalando la sospensione dalla carica di sindaco per Pogliese, in applicazione della legge Severino. Il primo cittadino era stato condannato il 23 luglio 2020 dal Tribunale di Palermo per peculato a 4 anni e 3 mesi di reclusione nel processo su rimborsi all’Ars come vicepresidente del gruppo del Pdl. Motivo per il quale era stato sospeso dalla Prefettura all’indomani della sentenza, per poi tornare in carica il 5 dicembre del 2020 dopo un ricorso dei suoi legali al Tribunale civile. I legali di Pogliese sono già a lavoro per cercare di capire come procedere.