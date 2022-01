Stancanelli (FdI) vicepresidente commissione giustizia Pe

L’eurodeputato di Fratelli d’Italia, Raffaele Stancanelli confermato vicepresidente della commissione giustizia del Parlamento europeo. Stancanelli. Sindaco di Catania dal 2008 al 2013, Stancanelli venne eletto al Parlamento europeo con le elezioni europee del 2019 nella circoscrizione Italia insulare. “Ringrazio i miei colleghi per la fiducia. La mia conferma è il risultato di un lavoro attento e puntuale che continuerò a portare avanti con lo stesso impegno avendo sempre come stella polare la difesa delle aziende italiane”, ha affermato l’eurodeputato di Fratelli d’Italia-Ecr dopo la sua conferma a vicepresidente. “Sono tanti i dossier alla mia attenzione, tra questi sto seguendo come relatore ombra la modifica delle direttive per la comunicazione societaria sulla sostenibilità”, ha aggiunto Stancanelli.