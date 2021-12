Tentata concussione, arrestato architetto

I carabinieri di Gravina di Catania, il 15 dicembre scorso, ma la notizia e’ stata diffusa stamani, hanno arrestato in flagranza del reato di tentata concussione l’architetto Daniele Inserra, direttore dei lavori del progetto per la realizzazione di 16 posti di terapia intensiva del policlinico G. Martino di Messina, finanziato dalla regione siciliana, ufficio del commissario delegato per l’emergenza Covid-19. Le indagini, avrebbero consentito di evidenziare la sussistenza di un grave quadro indiziario in merito all’illiceità delle condotte nel formulare insistenti richieste concussive nei confronti della ditta incaricata della realizzazione dei lavori, la ‘Leil Costruzioni S.r.l.’ di Partinico, nel palermitano, nella persona del procuratore speciale.

L’attività d’indagine è scaturita dalla denuncia del procuratore speciale della ditta a seguito delle ripetute richieste di denaro, sotto l’implicita minaccia di non approvare un computo metrico relativo ad una variante dei lavori appaltati. Secondo la ricostruzione, l’indagato avrebbe prima posto in essere una condotta artatamente ostruzionistica nei confronti della società appaltatrice non approvando il prezzario proposto dalla ditta per i lavori di variante, e di seguito avrebbe esplicitato la sua intenzione di approvare i prezzi proposti in cambio della consegna di 35mila euro.

Alla netta opposizione della ditta, che faceva presente come la società non si era mai prestata ad ottenere lavori pubblici in cambio di tangenti, l’indagato avrebbe proposto di mascherare l’esborso di denaro tramite l’affidamento da parte della ditta di una consulenza fittizia ad un tecnico di sua fiducia nell’ambito del suindicato progetto.