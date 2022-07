Tentato omicidio a Catania, arrestato 68enne

Tentato omicidio, porto e detenzione di arma comune da sparo e ricettazione: sono le accuse per le quali la polizia ha arrestato Rosario Pillera di 68 anni. E’ accusato di avere gambizzato il 30 giugno a Catania in via Biagio Pecorino, Mario Sturniolo. E’ stata la moglie della vittima a raccontare agli investigatori della Squadra mobile che a sparare era stato Rosario Pillera per questioni di vicinato. Poche ore dopo Pillera si e’ costituito alla polizia. Nei giorni scorsi la convalida dell’arresto.