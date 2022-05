Ucraina: assistenza sanitaria per ventiquattro bambini

Ventiquattro bambini ucraini di età compresa tra i 6 ed i 15 anni arrivati mercoledì notte a Catania ed ospitati in strutture religiose, accompagnati da 10 adulti, hanno ricevuto l’assistenza sanitaria nell’hub della centrale via Pasubio. Ai piccoli, che provengono da un orfanotrofio di Lyman, nella regione di Donetsk, il personale della struttura ha provveduto ad assegnare il codice STP che permette di accedere ai servizi sanitari. Intrattenuti con giochi, pennarelli e cioccolato, i piccoli hanno atteso che tutta la documentazione che li riguardava venisse evasa, riempendo di voci e colori la struttura. Tra gli adulti anche i genitori di due fratellini. Il papa’ lavora per l’orfanotrofio evacuato da cui provengono i ragazzi.