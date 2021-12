Vaccini per bambini: :Razza, “boccetta diversa da quella degli adulti”

“Le aziende hanno realizzato delle aree dedicate. La cosa più importante che i cittadini devono sapere è che il vaccino per i bambini, che ha una colorazione diversa nella sua boccetta rispetto quello degli adulti, è conservato in maniera autonoma. Questo serve a dare il massimo della serenità a tutte quelle a tutte quelle famiglie che giustamente in questo momento si stanno interrogando sull’opportunità di vaccinare i loro figli”. Lo ha detto l’assessore regionale alla Salute Ruggero Razza parlando con i giornalisti nell’ospedale Cannizzaro di Catania in occasione dell’avvio della campagna vaccinale dei bambini insieme con il Commissario per l’emergenza Covid di Catania Pino Liberti.

“In tutta la Sicilia – ha osservato – stiamo partendo con la campagna vaccinale per i bambini. C’eravamo convinti che un numero contenuto di prenotazioni non avrebbe guastato la giornata perché i siciliani sono abituati a presentarsi agli ‘open days’ e così è stato. Bisogna proseguire in maniera forte. E’ l’appello che anche il presidente Musumeci ha rivolto oggi a tutti i cittadini siciliani a continuare con la campagna vaccinale: il che significa la terza dose per chi la deve fare, la prima dose per chi non l’ha ancora fatta”. “La curva cresce – ha concluso Razza – cresce il numero dei contagi, cresce il numero degli ospedalizzati e quindi abbiamo bingo di contenere il più possibile la diffusione del virus anche attraverso l’abbassamento della percentuale di possibilità di finire in ospedale”.