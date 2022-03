Vaccino Novavax, attivate due linee telefoniche per le prenotazioni

Crescita lenta, ma costante per il vaccino Novavax. Oltre un centinaio le somministrazioni effettuate nella provincia di Catania. “Non sono tantissime – spiega il commissario emergenza Covid, Pino Liberti – ma il dato è in crescita e testimonia che ci sono cittadini, non ancora vaccinati, disponibili ad immunizzarsi. Si tratta di persone molto informate che arrivano nei punti vaccinali chiedendo espressamente il nuovo vaccino”.

Alcuni erano già in attesa da qualche settimana, altri hanno deciso di optare per il nuovo vaccino dopo aver parlato con amici e conoscenti o letto articoli giornalistici. “E’ chiaro – prosegue Liberti – che i numeri non potranno essere elevatissimi, considerato che la platea delle persone da vaccinare si è ridotta”. Per agevolare le prenotazioni del vaccino Novavax e organizzare la preparazione delle dosi sono attivi due numeri di telefono dedicati, operativi tutti i giorni dalle 9 alle 18(338-4702975 / 338-4723083). La prenotazione è necessaria poiché per la somministrazione è necessario raggiungere un numero di 10 persone, tante quante sono le dosi che si possono preparare dopo l’apertura di un singolo flacone.

Il Novavax si basa su una tecnologia differente rispetto agli altri vaccini e questo sta convincendo i più riottosi ad immunizzarsi. Dopo due somministrazioni si ha una efficacia del 90%. Nella provincia etnea vi è stata una fornitura di oltre 18 mila dosi. Il vaccino è disponibile in tutti i punti vaccinali.

E sta crescendo il numero di utenti che usufruisce del nuovo punto vaccinale di via Pasubio 19 dove, peraltro, è presente un’area per la vaccinazione dei bambini. Anche in questo caso, complessivamente, la crescita è lenta, ma costante. “Immunizzare i piccoli – ricorda Liberti – significa proteggere anche gli adulti, in modo particolare gli anziani. Confidiamo nella collaborazione dei medici pediatri, che possono dare ulteriore impulso alle vaccinazioni, ma anche in un ruolo più responsabile dei genitori. Il vaccino nella fascia 5 – 11 anni è sicuro ed efficace”.