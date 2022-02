Violenza donne, arrestato 40enne

Un uomo di 40 anni e’ stato arrestato da agenti delle Volanti di Catania per maltrattamenti in famiglia, minacce gravi ed aggrevate e lesioni personali. E’ accusato di avere aggredito l’ex compagna che l’ospitava momentaneamente. Dopo averla picchiata e averle distrutto il cellulare, l’ha minacciata con un coltello da cucina davanti figlio diciassettenne. Sono stati gli agenti a intervenire dopo avere attivato il codice rosso.

La vittima ha detto ai poliziotti che aveva chiuso la relazione con l’uomo nel luglio dello scorso anno a seguito di un evento analogo per il quale era stato gia’ arrestato e che, tuttavia, lo aveva temporaneamente ospitato in casa per compassione in quanto lo aveva trovato lavoro a Catania e aveva necessita’ di un alloggio. Successivamente la donna e’ stata accompagnata in ospedale in ambulanza e medicata dai sanitari per le contusioni, per poi formalizzare denuncia in questura.