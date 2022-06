A Fabrizio Lisi la prestigiosa borsa di studio Fulbright

Fabrizio Lisi, allievo del XXXVII ciclo di dottorato in Agricultural, Food and Environmental Science dell’Università di Catania, ha conseguito la prestigiosa borsa di studio Fulbright.

Il programma, che porta il nome del suo ideatore, il senatore J. William Fulbright, è promosso dalla Commissione per gli Scambi culturali fra l’Italia e gli Stati Uniti e offre dal 1948 opportunità di studio, ricerca ed insegnamento nei due Paesi per i cittadini di entrambe le nazioni.

Da settembre Fabrizio Lisi svolgerà un soggiorno di ricerca di sei mesi al Kearney Agricultural Research and Extension Center nel cuore della San Joaquin Valley in California, considerata il Food basket of the world, dove si occuperà di controllo biologico, un tema di grande interesse per la difesa delle piante nell’ottica di un’agricoltura sostenibile.

Il giovane dottorando svolgerà, nei laboratori degli atenei dei due Paesi, attività di ricerca sul controllo biologico del moscerino dei piccoli frutti, un insetto invasivo che compromette il raccolto di numerose colture da frutto come fragola e ciliegio. Fabrizio Lisi nella sua ricerca è seguito dal prof. Antonio Biondi del Dipartimento di Agricoltura Alimentazione e Ambiente dell’Università di Catania e dal supervisore esterno prof. Kent M. Daane della University of California in Berkeley.

«Sono orgoglioso di poter rappresentare il nostro ateneo negli Stati Uniti grazie all’importante opportunità rappresentata per i dottorandi dal Programma di scambio internazionale Fulbright e di contribuire a rendere più forti le relazioni scientifiche e culturali tra i due Paesi» ha spiegato Fabrizio Lisi nel corso del conferimento della borsa di studio all’ambasciata americana di Roma.