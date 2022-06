Acoset, Giovanni Rapisarda è il nuovo presidente

Giovanni Rapisarda, belpassese, classe 1981, è stato eletto oggi Presidente di Acoset SpA, società che si occupa di distribuzione idrica per 20 comuni della provincia di Catania. Giovanni Rapisarda si insedia dopo il mandato di Diego Di Gloria, eletto nel 2019. Presenti alla votazione di oggi non tutti i comuni soci Acoset, nello specifico presenti i rappresentanti del 73% delle quote. Votano favorevoli il 65%, astenuti 8%. Nuovo assetto per il CDA con Vanessa D’Arrigo e Emanuele Mirabella. Revisore Santo Torrisi. Nuovo anche il collegio sindacale con Rosaria Castro, Armando Mazzaglia e Salvatore Concorso.