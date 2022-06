Aggressione, il Codacons offre assistenza alla vittima

Dopo la recente aggressione ad un giovane sul monopattino, che stava tranquillamente circolando in una delle piste idonee a quel tipo di mezzo in città, arriva la notizia che l’artista danzatrice e coreografa Valeria Geremia nella serata di mercoledì scorso , mentre rientrava a casa lungo la via Vittorio Emanuele in pieno centro storico, è stata colpita alla testa da ragazzini in scooter che poi sono fuggiti. Il Codacons, anche in questo caso,offre assistenza legale alla vittima.

Sull’ennesimo fatto che suscita un grave allarme sociale intervengono il Segretario Regionale della Lega Sicilia, on. Nino Minardo e il Segretario Nazionale Codacons, prof. Francesco Tanasi.

Minardo e Tanasi preoccupati della diffusione di una cultura della illegalità incentivata proprio dalle carenze sul fronte della sicurezza, una situazione che rischia di mettere in moto una escalation di violenza, chiedono non solo di aprire adeguate indagini per scoprire gli autori della violenza ma anche al Ministro dell’Interno (e lo farà anche con una interrogazione parlamentare l’on. Minardo), maggior presenza sul territorio da parte delle forze dell’ordine con l’invio in città di nuovi agenti e mezzi e l’invio anche dell’esercito per presidiare le zone ad alto rischio di violenza.

Minardo e Tanasi rivolgono anche un appello ai cittadini per aiutare con segnalazioni e testimonianze le forze di polizia e chiedono al Ministro che queste vere e proprie gang criminali che imperversano in città siano subito fermate.