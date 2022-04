Alla docente Cristina Longo la prestigiosa borsa di ricerca della Canon Foundation in Europe

Alla docente Cristina Longo, associato di Economia e Gestione delle Imprese dell’Università di Catania, è stata assegnata la prestigiosa borsa di ricerca della Canon Foundation in Europe 2021-2022 destinata a ricercatori europei e giapponesi altamente qualificati.

La Canon Foundation in Europe, attiva nella promozione della cultura internazionale e delle relazioni scientifiche tra Europa e Giappone, ha assegnato tra il 1990 e il 2020 un totale di 430 borse di ricerca a ricercatori in diverse aree disciplinari, provenienti da circa 33 paesi. Il processo di selezione, particolarmente rigoroso e affidato ad una Commissione composta da autorevoli e illustri esperti in aree disciplinari diverse, ha un success rate del 10%.

La docente Cristina Longo del Dipartimento di Economia e Impresa dell’ateneo catanese, specializzata in Innovation Management, svolgerà un periodo di ricerca della durata di 6 mesi nella doppia posizione di Visiting Researcher e Visiting Associate Professor alla Yokohama National University in Giappone con un progetto di ricerca in Business Economics and Management dal titolo “Multi-mode strategies for standardization. Comparing the European and Japanese standardization models”.