Cani per il salvataggio per sensibilizzare al primo soccorso

Una sfilata natalizia degli amici a quattro zampe addestrati dall’associazione ACS(Associazione Cani Salvataggio) presieduta da Alessandro Montes, da piazza Duomo a Villa Bellini, con la simulazione del Primo Soccorso e l’utilizzo del Defibrillatore dei volontari insieme alle unità cinofile, è stata promossa dalla presidente della Commissione consiliare “Sanità” Sara Pettinato, per diffondere la cultura della soccorso salvavita.

I cani di salvataggio dell’Acs, grazie alla collaborazione dell’Amministrazione Comunale, da due anni vengono impiegati nella spiaggia libera della Plaia come servizio aggiuntivo a tutela e garanzia dei bagnanti. Un evento che ha destato l’interesse e la curiosità dei cittadini in giro per lo shopping, che hanno anche donato cibo confezionato per le unità cinofile.

Un’iniziativa a cui con la presidente Pettinato, hanno partecipato l’assessore alla tutela e al benessere degli animali Michele Cristaldi e i genitori del giovane catanese Christian Blandini, deceduto nei mesi scorsi per improvviso arresto cardiaco. Durante l’evento è stato distribuito materiale informativo sull’importanza del Primo Soccorso e l’impiego dei cani per il salvataggio di vite umane.