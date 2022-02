Catania, la Fials rinnova i vertici: Agata consoli confermata segretario provinciale

Rinnovati i vertici del sindacato Fials di Catania. Agata Consoli è stata confermata segretario generale provinciale, con lei nel direttivo ci saranno il vicesegretario Giuseppe D’Angelo e i componenti della segreteria Antonio Burzillà, Antonio Fabio Cangemi, Gabriele Messina, Antonio Sanfilippo, Orazio Torrisi. Per la componente della dirigenza ne fanno parte Pietro Mazzeo per la dirigenza medica e veterinaria e Angelo Savoca per la dirigenza Direts.

Per la Seus Salvatore Belfiore e Carmelo Salamone. Per i dipendenti delle ditte esternalizzate i rappresentanti sono Roberto Paglia e Angelo Licciardello per la Pfe, Teresa Sciacca e Maria D’Amico per la Dussmann.

Si sono inoltre svolti i congressi aziendali con i seguenti esiti:

All’Asp di Catania i componenti del direttivo aziendale sono Giovanni Fallica con il ruolo di coordinatore generale , Antonino Sanfilippo segretario aziendale, e poi Bruno Antonucci, Nunzio Aparo, Antonio Burzillà, Maurizio Cosentino, Tommaso Cusimano, Filippo Genovese, Sebastiano Grasso, Giuseppe Carlo La Mela, Vincenzo Lanza, Giovanni Longo, Salvatore Mannino, Alfio Merennino, Emanuele Messina, Raffaele Musumeci, Salvatore Neri, Annamaria Orfanò, Giacoma Pala, Vincenzo Pellegriti, Venera Primavera, Antonio Sangiorgi, Andrea Antonino Santangelo, Orazio Torrisi, Silvestro Torrisi, Carmela Tropea, Gaetano Verzì, Giovanni Zammataro.

Per l’azienda ospedaliera per l’emergenza Cannizzaro i componenti del direttivo aziendale sono Fabio Antonino Cangemi segretario aziendale, Ivan Valenti vice segretario aziendale, Carmelo Di Marco, Patrizia Granata, Francesco Cesare Grasso, Francesco Licciardello, Luigi Musumeci, Giuseppe Patti, Nunzio Pesci, Maria Concetta Pittera, Agata Maria Patrizia Privitera, Filippo Riela, Massimo Rotella, Matteo Sortino.

Per l’azienda ospedaliera universitaria Policlinico “G. Rodolico – San Marco” i componenti del direttivo aziendale sono Giuseppe D’Angelo segretario aziendale, Maurizio Di Rocco vicesegretario, Vincenzo Arabito, Antonio Arcoria, Savitree Beelatoo, Angelo Dario Bonaccorso, Vincenzo Filippo Capone, Dora Ivana Catalano, Dario Ciaffaglione, Alfio D’Agostino, Santa Geraci, Lorenzo Giangreco, Aldo Giacinto Luca, Antonella Rosaria Mariani, Noemi Letizia Martines, Danilo Meo, Salvatore Mirabella, Francesco pagano, Simona Pedicone, Vincenzo Platania, Carmela Angela Ravalli, Filadelfo Rossitto, David Simone Vinci.

All’Arnas Garibaldi il segretario aziendale è Gabriele Messina, il vice Alfio Marchese, i componenti Gabriella Buffardeci, Venera Cantarella, Sebastiana Fraschilla, Santo La Rosa, Antonio Marcellino, Mariano Salvatore Giuseppe Montera, Antonio Davide Pizzardi.