Catania: non si ferma all’alt dei carabinieri perché senza patente, arrestato

I Carabinieri del Nucleo Radiomobile del Comando Provinciale hanno arrestato in flagranza di reato un 20enne catanese in quanto gravemente indiziato di resistenza a Pubblico Ufficiale. I carabinieri, impegnati in un posto di controllo opportunamente dislocato in viale Ruggero di Lauria, hanno controllato il giovane a bordo di una Alfa Romeo 147 insieme ad altre tre persone.

Il 20enne ha però deciso di non ottemperare all’alt dei militari bensì di accelerare e di darsi alla fuga inseguito pertanto dalla pattuglia per un breve tratto di strada durante il quale peraltro il giovane, con la sua guida brusca, ha messo in pericolo numerose persone della strada presenti nel tratto di lungomare in orario serale.

Raggiunto nei pressi di piazza Europa, dove, costretto a concludere la sua fuga a causa dell’intenso traffico, il giovane dopo non poca resistenza alle disposizioni impartite dai militari, si è convinto a spegnere il veicolo.

A seguito degli accertamenti è emerso che il 20enne era privo di patente di guida perché mai conseguita e l’autovettura è risultata priva di copertura assicurativa e di carta di circolazione con conseguente elevazione delle relative sanzioni amministrative.

I militari, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, hanno sottoposto il 20enne all’obbligo di dimora nel comune di residenza all’esito della convalida dell’arresto.