Cgil, Concetta La Rosa è la nuova segretaria confederale della FP

Concetta La Rosa è la nuova segretaria confederale della FP (Funzione pubblica) Cgil di Catania. L’elezione è avvenuta stamattina con 35 voti a favore 2 Contrari e 3 astenutiLa Rosa ha iniziato il suo impegno in Cgil nel 2003 occupandosi di tutela individuale fra Caaf, Inca e ufficio vertenze alla Camera del Lavoro di Caltagirone di cui è stata componente di segreteria; successivamente è stata anche segretaria generale della Fp CGIL di Caltagirone.

Dal 2017 al 2022 è stata segretaria della Filcams Cgil di Catania. Oggi è segretaria confederale della Cgil e presidente dell’assemblea e membro del direttivo Cgil Sicilia.

“Esprimo soddisfazione per l’elezione di Concetta La Rosa a segretaria generald della FP di Catania- ha commentato il segretario generale della Cgil di Catania, Carmelo De Caudo- Le viene affidato un compito di grande responsabilità visto il grande bisogno di tutele sociali del nostro territorio. Sono certo che saprà svolgere anche questo nuovo incarico con l’impegno e la competenza che ha sempre dimostrato. Ringrazio di cuore il segretario uscente Gaetano Del Popolo per l’impegno che ha dedicato al sindacato, in un settore che, soprattutto sotto la prima fase della pandemia, ha posto non poche sfide ”.