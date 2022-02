Chiuso in auto per sfuggire a una donna

Telefonate, messaggi, pedinamenti e sceneggiate in pubblico, fino alla necessità di rinchiudersi nella propria auto per sfuggire alla donna che da circa sei mesi lo perseguitava perché innamorata di lui. Per un 51enne di Acireale, in provincia di Catania, la vita era diventata un vero incubo a causa di una 54enne che si era innamorata di lui e che non sopportava di essere stata respinta: sei denunce dall’estate scorsa a oggi da parte dell’uomo, che non riusciva più neanche a bere un caffè nel suo bar preferito senza essere preso di mira dalla donna. L’ultimo episodio lo ha visto rifugiarsi nella propria auto all’interno di una sua proprietà pur di sfuggire alla sua pressante corteggiatrice, che nel frattempo aveva chiuso il cancello con un lucchetto e piazzato la propria auto davanti all’ingresso. A quel punto l’uomo ha chiamato i carabinieri che hanno arrestato la 54enne: per lei è scattato anche il divieto di avvicinamento alla vittima.