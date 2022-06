Commissione Sanità, domenica si installa defibrillatore alla Plaia

Il tema della sensibilizzazione sulle patologie cardiovascolari e sui corsi di formazione di primo soccorso BLSD con l’utilizzo del defibrillatore, ma anche le attività sportive come fattore decisivo per la Salute, sono stati al centro dell’ultima Commissione consiliare Sanità, presieduta da Sara Pettinato a cui hanno hanno partecipato come ospiti il Consigliere regionale della Fipav Sicilia (Federazione italiana pallavolo) Speranza Maiello, il Rappresentante regionale della Scuola Italiana cani da salvataggio Roberto Perez, il Presidente dell’Ass. Master Ball Academy di Beach Volley Giusuè Andronico e l’associazione “La Forza di Christian” rappresentata da Elvira e Davide genitori di Christian Blandini, venuto a mancare lo scorso otto settembre per arresto cardiaco.

Focus dell’incontro a palazzo degli elefanti, cosi come puntualizzato dalla Presidente Sara Pettinato ,è proseguire nell’ormai consolidato cammino nella campagna di sensibilizzazione, e sull’importanza e la centralità della prevenzione in tema di diagnosi precoce, affinché si giunga al cambiamento culturale in tema di prevenzione a contrasto delle morti improvvise e premature, per mezzo di campagne che accendano i riflettori

In forza di questo presupposto il 18 e 19 giugno, nel Lido le Capannine della Plaia, si terrà un evento sportivo-educativo nell’ambito della kermesse valida come seconda tappa del Circuito regionale di Beach-volley maschile e femminile – Fipav Sicilia, “Trofeo Christian Blandini” con momenti di informazione delle tecniche di primo soccorso e sull’utilizzo del defibrillatore, ma anche vedere all’opera i cani da salvataggio in mare e verrà distribuito materiale informativo.

Donato dall’Associazione “La Forza Di Christia verrà installato un defibrillatore nello stabilimento balneare, luogo simbolo di rinascita della Plaia dopo il devastante incendio dell’estate scorsa; a ventiquattro giovani atleti verrà offerto, inoltre, un corso gratuito di primo soccorso BLSD e utilizzo del defibrillatore. L’appuntamento è domenica 19 giugno alle ore 11,30 alle Capannine alla presenza tra gli altri dell’assessore al mare Michele Cristaldi, della Presidente della 4^ Commissione Sanità Sara Pettinato e di Elvira e Davide, genitori di Christian Blandini.