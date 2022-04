Comune Digitale: dal 2 maggio emissione carta d’identità solo con pagamento elettronico

Da lunedì 2 maggio gli uffici dei servizi demografici nel centro direzionale di via La Marmora e nei sei municipi cittadini rilasceranno la carta d’identità esclusivamente con pagamento elettronico, come previsto a livello nazionale dal Codice dell’Amministrazione Digitale.

La nuova procedura apporterà importanti semplificazioni in termini contabili, di trasporto e custodia dei valori, con l’eliminazione del contante per circa 50mila operazioni l’anno.

Il versamento previsto per l’emissione della carta d’identità, il cui costo è fissato in 25 euro, potrà essere effettuato in tre modalità:

1)tramite Pos presso lo sportello comunale;

2)online, dal sito EtnaPay del Comune di Catania raggiungibile al link https://etnaonline.comune.catania.it/portale-pagamenti/?idEnte=COCAT (seguendo le specifiche: * Pagamenti On Line, * Pagamento non precalcolato, Tipo Tributo= Carta di Identità elettronica);

3) attraverso lottomatica, con avviso di pagamento da compilare e stampare.

Sempre dal 2 maggio sarà possibile prenotare l’appuntamento per la Cie (carta d’identità elettronica) e lo Spid (sistema pubblico di identità digitale):

1) su internet, dal sito https://www.comune.catania.it/citta-semplice/prenotaonline/#/catania/servizi-demografici/prenotazione-cie, *selezionando la sede

* scegliendo giorno e ora appuntamento (con autenticazione Spid o Cie), eventualmente anche con il pagamento del ticket (euro 25,00) o la stampa dell’avviso di pagamento;

2) in una delle sedi della direzione Servizi Demografici, dove effettuare la prenotazione allo sportello o la procedura per il rilascio dello Spid, per i futuri accessi telematici a tutte le pubbliche amministrazioni e enti pubblici (Inps, Agenzia Entrate, etc.).

Per il rilascio della Carta di Identità, il cittadino dovrà essere in possesso di tutti i requisiti necessari, tra questi: l’allineamento del codice fiscale con l’Agenzia delle Entrate, la foto formato tessera o foto digitale con caratteristiche minime altezza 45 mm, larghezza 35 mm, formato del file jpg, definizione di almeno 400 dpi e grandezza massima 500 kb.

Queste le sedi e gli indirizzi degli sportelli dei servizi demografici nel centro direzionale e nei sei sei municipi:

Centro Direzionale, via A. La Marmora 23;

1° Municipio, via Zurria;

2° Municipio, via P.G. Frassati 2,

Centro Servizi Picanello-Ognina via Cavaliere,

Biblioteca Rosario Livatino, via Leucatia 68 (solo Spid);

3° Municipio, via R. G. Castorina 10,

Biblioteca Tondo Gioeni, via Al Tondo Gioeni 12 (solo Spid);

4° Municipio, via Don Minzoni 40;

5° Municipio, viale M. Rapisardi 299,

Centro Servizi Monte PO, via L. Vigo 43;

6° Municipio, stradale S. Giorgio 27,

Punto Anagrafe Porte di Catania, via Gelso Bianco (Centro Commerciale Porte di Catania);

Gli uffici sono aperti dal lunedì al venerdì dalle 8,30 alle 12,30 e il giovedì anche dalle 15,30 alle 17.00.

Lo sportello del centro commerciale Porte di Catania sarà operativo dal lunedì al sabato, dalle ore 9,00 alle 12,30.