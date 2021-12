Consegna letterine Babbo Natale nel III municipio Catania

Una tradizione che si rinnova nel tempo e che si è svolta all’interno del parco di Vulcania. Una collaborazione tra l’amministrazione, il Rotary “Catania Ovest”, l’istituto alberghiero Karol Wojtyla, la Mondadori di Vulcania e l’Atair che ha permesso a tanti bambini del territorio di trascorrere una giornata all’insegna del divertimento e della spensieratezza. Babbo Natale per l’occasione ha distribuito caramelle e regali ai più piccoli ricevendo in cambio le tradizionali letterine. Nel corso della manifestazione è stata inaugurata anche la libreria per il libero scambio, donata dal Rotary“Catania Ovest”, all’interno del parco. Una iniziativa che vedrà anche la fattiva collaborazione della Mondadori di Vulcania che rifornirà i libri in modo assolutamente gratuito. “È stato un bel momento di grande partecipazione per tutti- afferma il presidente del III municipio Paolo Ferrara- a questo proposito desidero ringraziare l’amministrazione comunale, il Gabinetto del Sindaco e l’assessore Mirabella che hanno dato un importante contributo per la riuscita di questo evento”.