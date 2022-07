Covid: Liberti, “a giungo 3mila positivi, da stamattina 19mila”

“All’inizio di giugno, in tema di curva epidemiologica, avevamo 3mila positivi nell’area metropolitana di Catania, da stamattina ne abbiamo 19mila ufficiali. Con i tamponi fai da te, poi, possono essere molto di più”. Lo afferma all’AdnKronos Pino Liberti, commissario per l’emergenza Covid di Catania.

“Il governo, sulla riapertura degli hub vaccinali, stia allargando la platea dei cittadini ampliando la quarta dose già dagli over 60 e non più solo agli over 80. Dobbiamo dunque aspettarci un flusso maggiore di cittadini. Nel catanese abbiamo chiuso tutti gli hub ma potenziato le strutture periferiche dell’Asp. Vediamo, ribadisco, che tipo di affluenza avremo. Credo che quello che abbiamo in atto basti”.

Liberti, infine, ricorda come “gli ospedali,da un punto di vista rimodulativo, non avranno più solo reparti covid ma ogni nosocomio dovrà avere o delle aree indistinte dove andranno pazienti con patologie diverse dal covid ma sono positivi asintomatici,o un’area di isolamento di pertinenza di ogni singolo reparto”. “L’assessorato regionale siciliano – conclude – ha dato sette giorni alle aziende ospedaliere per ristrutturarsi in questo senso ed entro la decima giornata dovrà partire questo ‘nuovo modello'”.