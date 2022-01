Da lunedì 31 gennaio a venerdì 4 febbraio, l’Università di Catania ospita la decima edizione dell’Erasmus+ Staff Week sul tema “Erasmus+ Mobility after Covid 19: new educational perspectives”.

L’iniziativa, promossa dall’ufficio Relazioni Internazionali della Direzione Generale, si colloca nell’ambito del programma Erasmus Plus che prevede una misura indirizzata al personale docente e non docente, di usufruire di un periodo di formazione e scambio di esperienze in istituti di istruzione superiore titolari di EUC e/o in imprese presenti in uno dei Paesi partecipanti al Programma.

A tal fine, l’Ateneo di Catania ha realizzato, dal 2012 ad oggi, nove edizioni di Staff Training Week ospitando gruppi di docenti e staff di uffici relazioni internazionali/Erasmus assegnatari di borse STT, finanziate dalle università straniere invianti. Quest’anno la decima edizione della Staff Training Week vedrà il coinvolgimento attivo del Dipartimento di Scienze della Formazione che ospiterà le attività seminariali finalizzate al trasferimento di competenze, all’acquisizione di capacità pratiche e all’apprendimento di buone prassi da parte dei beneficiari sugli aspetti relativi al tema “Erasmus+ Mobility after Covid 19: New Educational Perspectives”.

I lavori, lunedì 31 gennaio, saranno aperti, nell’aula magna del Palazzo centrale, alle 9,30, dal rettore Francesco Priolo e dal direttore generale Giovanni La Via dell’Università di Catania.

A seguire la prima sessione “Unict International Strategy” con gli interventi delle docenti Daniela Irrera (Erasmus Institutional Coordinator), Loredana Cardullo (direttrice del Dipartimento di Scienze della Formazione) e Paola Clara Leotta (coordinatrice Erasmus per il Disfor). Chiuderanno i lavori i docenti Lucia Zappalà, Rosaria Sicurella e Martino Ruggieri, delegati del rettore all’Internazionalizzazione.

Nei giorni successivi, al Dipartimento di Scienze della formazione, si terranno tre sessioni di lavori: “Disfor Didactic And Research Priorities” (martedì 1° febbraio); “Student Mobility: New Learning Perspectives” (mercoledì 2 febbraio); “Staff Mobility: New Teaching Perspectives” (giovedì 3 febbraio).

Venerdì 4 febbraio la cerimonia di chiusura dell’Erasmus+ Staff Week nell’aula magna del Palazzo centrale. Moderati dalla docente Daniela Irrera (Erasmus Institutional Coordinator), interverranno i docenti Cristina Satriano, Paola Clara Leotta, Lucia Zappalà, Rosaria Sicurella e Martino Ruggieri.