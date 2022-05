Festival delle radio universitarie, oggi in programma ‘diretta condivisa’

Una ‘maratona’ radiofonica condivisa, con speaker da ogni parte d’Italia a passarsi il testimone della diretta a reti unificate. E tre workshop sulla conduzione radiofonica, sulle carriere in radio, sulla sostenibilità promossa attraverso i media, e per concludere la finale dell’atteso ‘contest’ per la migliore ‘voce’ delle radio universitarie.

È stato questo il fitto programma della seconda giornata del Festival delle radio universitarie, organizzato quest’anno dall’Università di Catania, dall’emittente Radio Zammù e da RadUni, il network dei media accademici italiani, che si concluderà sabato sera al Monastero dei Benedettini con il dj set di Andy (Bluvertigo), introdotto dalla band catanese Rough Enough.

Gli oltre 150 speaker ospiti dell’Ateneo hanno preso parte all’incontro con Claudio Pavese, conduttore di M2O, e successivamente con la speaker di Radio Capital Stefania Tringali, formatasi all’interno di Radio Zammù, che ha raccontato il suo lungo percorso professionale da una piccola radio universitaria fino ai più conosciuti network nazionali, incoraggiando e dando consigli ai giovani ‘fruisti’. Nel pomeriggio hanno assistito al workshop con un’altra ‘star’ della radio nazionale, il catanese Angelo Di Benedetto, “voce della notte” di RTL 102,5, insieme al giornalista Stefano Rossini e al vicepresidente di RadUni Davide Farinetti, incentrato sul tema “Radio e sostenibilità”.

A seguire la redazione di CineUni ha intervistato l’attrice palermitana Denise Sardisco, protagonista, fra l’altro, di pellicole come “Martin Eden”, “Il primo Natale” e “La particella fantasma”, prima di lasciare spazio alle semifinali della sfida fra speaker, alla quale si sono qualificati Simone Lemmo di Radio Zammù, Marco Fleba e Rebecca Baretta di 6023 (radio dell’Università del Piemonte Orientale), Aurora Simionato di Cube Radio (Iusve), Tomasso Asselli di Sanbaradio (Università di Trento), Andrea Maurizi di Radio Uniss (Università di Sassari), Miriam Russo della redazione di CineUni, e Alessandra Sasso di Europhonica.