Flazio.com è di nuovo partner digitale del Taormina film Festival

Il Taormina Film Festival andrà in scena con la 68esima edizione da domenica 26 giugno a sabato 2 luglio. Dietro il prestigioso festival internazionale del cinema c’è un lavoro di squadra. Per il quarto anno consecutivo del team fa parte anche Flazio.com. La prima piattaforma nocode italiana che permette anche a chi non ha competenze informatiche di creare siti web. “Anche per questa edizione – dice Chiara Patania, account manager di Flazio.com – siamo stati scelti come partner digitali dell’evento e ci siamo occupati del restyling e dell’aggiornamento del sito web istituzionale della manifestazione”.

Una rinnovata collaborazione che ha portato i propri frutti visibili a tutti semplicemente digitando Taorminafilmfest.it: una vetrina dell’evento da cui si possono conoscere in anticipo il programma ufficiale, la giuria del concorso internazionale, tutti gli ospiti della manifestazione e soprattutto si possono acquistare i biglietti online facilmente e in piena sicurezza. Un’accoppiata vincente di due eccellenze siciliane: da una parte, lo storico festival che ha come palcoscenico il monumento del teatro antico di Taormina; dall’altra, la piattaforma no-code con cui anche chi non ha competenze informatiche specifiche può realizzare in autonomia siti web, gestire vendite e prenotazioni online.

Il sistema drag and drop (che consente di creare le parti del sito a blocchetti, trascinando gli spazi per il testo, le foto, i video o altro) è l’arma di Flazio.com per portare a termine la missione di “democratizzare il web”. Del resto, sono già oltre un milione le realtà sia italiane che straniere che hanno portato online le proprie attività e i propri prodotti insieme a Flazio.com