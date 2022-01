Il corso di laurea triennale in Informatica ottiene il “Bollino GRIN”

Anche per il 2022 il corso di studio triennale in Informatica ha ottenuto il “Bollino GRIN”. Ad oggi solo tre corsi di laurea su 47 diffusi nel panorama nazionale, tra cui quello del Dipartimento di Matematica e Informatica dell’Università di Catania, hanno ottenuto la certificazione.

«Il corso di laurea in Informatica vive un momento molto positivo, per il secondo anno consecutivo ha superato le 400 matricole con un trend in crescita che lo attesta tra i corsi più scelti dell’ateneo catanese – ha spiegato il prof. Filippo Stanco, presidente del corso di laurea triennale in Informatica -. Nel 2021 ci siamo classificati al primo posto tra le università italiane dei corsi di studio in Informatica nel ranking di Educational Around. Si tratta di una conferma del lavoro svolto in questi anni per tenere sempre aggiornata e di qualità la nostra offerta formativa. Del resto i corsi di Informatica dell’Università di Catania hanno sempre ottenuto tale certificazione, sin da quando è stata istituita».

Il GRIN (GRuppo di INformatica) è un’associazione senza fini di lucro, con sede a Pisa al Dipartimento di Informatica dove nel 1969 fu istituito il primo corso di laurea in Informatica, che dal 1990 raggruppa tutti i docenti e i ricercatori di Informatica di Italia. Gli obiettivi del GRIN sono l’organizzazione, il coordinamento e la promozione delle attività scientifiche e didattiche istituzionali dei docenti universitari di Informatica.

Tra le attività del GRIN, ormai consolidata da diversi anni, l’erogazione del cosiddetto “Bollino Grin”, un riconoscimento di qualità assegnato dalla comunità degli informatici ai corsi di studio che rispettano i parametri concordati dal GRuppo di Informatica. Il GRIN ha introdotto il Bollino nel 2004 per fornire agli studenti e al mondo del lavoro uno strumento di supporto e di orientamento di fronte alle numerose lauree attinenti all’informatica, erogate dalle università italiane.

La certificazione di qualità dei contenuti del GRIN è un vero e proprio marchio di qualità per la formazione informatica di livello universitario ficazione di qualità dei contenuti si basa su un insieme oggettivo di criteri che definiscono quanta informatica viene obbligatoriamente erogata nel corso di studi, quali argomenti vengono trattati, per quante ore di didattica e quanti docenti del settore scientifico-disciplinate INF/01 (Informatica) sono presenti. Se un corso di laurea in Informatica soddisfa i criteri previsti ottiene la certificazione e ha diritto di fregiarsi di questo marchio di qualità.

Per questa edizione l’erogazione del bollino è stata profondamente rivista, subordinandola al rispetto di parametri ancora più stringenti, basati, relativamente ai contenuti didattici, a quanto previsto da un apposito documento della Association for Computing Machinery in collaborazione con la IEEE Computer Society; il documento, denominato “Computer Science Curricula 2013 – Curriculum Guidelines for Undergraduate Degree Programs in Computer Science”, è stato redatto partendo da una indagine sulle offerte formative delle principali università di tutto il mondo.

A partire dal 2005, il Bollino GRIN ha ricevuto il patrocinio della Conferenza dei Rettori delle Università Italiane (CRUI) e viene erogato in collaborazione con l’Associazione Italiana per l’Informatica ed il Calcolo Automatico (AICA).