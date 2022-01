Impianti pubblicitari: nuove modalità avvio campagne affissioni

L’Amministrazione comunale ha attivato le nuove modalità di avvio delle campagne pubblicitarie conseguenti all’aggiudicazione, a fine dicembre, della gara per l’installazione degli appositi impianti in sede pubblica. I potenziali committenti, ha reso noto l’ufficio Pubblicità della direzione Ragione generale-gare e contratti, dovranno fare riferimento alle ditte alle quali sono state assegnate per sei anni, tramite procedura aperta, concessioni di aree pubbliche per l’installazione di impianti pubblicitari, con diritto di esercitarvi le relative attività.

Gli impianti posizionati in siti non oggetto di concessione dovranno essere rimossi con urgenza dalle aziende referenti; in caso di inottemperanza, si provvederà d’ufficio sottoponendo a sequestro i manufatti a garanzia delle spese di rimozione e di custodia, nonché dell’importo dell’eventuale canone unico patrimoniale e delle relative sanzioni amministrative. L’Amministrazione comunale, nelle more delle procedure di rimozione, provvederà ad oscurare gli impianti pubblicitari.

Le otto ditte aggiudicatarie dei lotti della gara (venti in tutto) sono: Damir s.r.l lotto 2 , lotto 6, lotto 7; Traguardi/La Farfalla lotto 1, lotto 4, lotto 5; Pubblisystem s.r.l., lotto 8, lotto 12, lotto 16; Job Creation s.r.l. lotto 9, lotto 13; R.P. Pubblicità s.r.l. lotto 11; Agotre s.r.l. lotto 14; Alessi s.p.a. lotto 15, lotto 17, lotto 19; Fimi Security s.r.l. lotto 18, lotto 20.

Per eventuali chiarimenti è possibile contattare l’ufficio Pubblicità, tramite il numero di telefono 095 7423535, o l’email ufficiopubblicita@comune.catania.it; e la posizione organizzativa Pubblicità e Affissioni, tel. 095 7423503, email alberto.costantino@comune.catania.it.