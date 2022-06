Iniziati i lavori di ripristino della Nuova Darsena del Porto di Catania

Si è tenuta oggi pomeriggio alle 15.00 presso la Nuova Darsena del Porto di Catania, alla presenza di stampa e televisioni, l’inaugurazione che segna l’inizio dei lavori di ripristino della Nuova Darsena. Per l’AdSP del Mare di Sicilia Orientale, hanno preso la parola il Presidente Francesco di Sarcina ed il Segretario Generale dell’Ente Attilio Montalto, ha preso la parola anche il Direttore Marittimo della Sicilia Orientale Giancarlo Russo, mentre per la Regione è intervenuto Daniele Capuana, consulente ai rapporti con le Autorità Portuali della Sicilia, per il Comune di Catania ha invece preso la parola Michele Cristaldi, assessore con deleghe per Personale, Centro storico, Tutela e benessere degli animali, Mare, Periferie, Beni confiscati alla Mafia, Protezione Civile, ed infine il Direttore dei Lavori Pietro Viviano. Si stima che i lavori di ripristino avranno una durata di cinquecento giorni, alla fine dei quali il traffico commerciale potrà nuovamente essere delocalizzato in darsena, potendo così dare impulso a nuove iniziative di connessione porto-città nell’area del Molo di Levante. A tal riguardo l’AdSP ha ribadito la volontà di studiare modalità per far convergere le esigenze portuali con quelle urbane attraverso opportune soluzioni che saranno presto studiate insieme all’amministrazione comunale.