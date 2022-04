La Lega Salvini Premier a fianco delle giuste istanze della pesca.

Annalisa Tardino, Europarlamentare, Lorenzo Viviani, Deputato e Capo Dipartimento Pesca, Anastasio Carrà, sindaco di Motta Sant’Anastasia, Vicesegretario regionale e Coordinatore del partito a Catania hanno incontrato una delegazione di rappresentanti del comparto pesca di Brucoli, fortemente preoccupati per gli effetti dell’area marina protetta in questa zona della costa siciliana.

L’incontro è stato all’insegna della massima attenzione alle giuste istanze avanzate dagli operatori del settore, con un impegno immediato: gli esponenti della Lega Salvini Premier si attiveranno subito per approfondire la tematica, attivando percorsi di conoscenza approfondita della normativa e delle possibilità di intervento.

“Agiremo –hanno affermato Tardino, Viviani e Carrà – in maniera decisa e coordinata per salvare dal tracollo un settore fondamentale e di primaria importanza della nostra economia. Non è più possibile rimandare, a rischio c’è la sopravvivenza dei pescatori siciliani”.