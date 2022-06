L’illusionista Dimis eletto nel consiglio nazionale del Club Magico Italiano

Dimitri Tosi in arte Dimis, illusionista catanese ideatore del Sicily Magic Fest e Presidente del Club Illusionisti di Catania entrerà a far parte del Consiglio Nazionale del Club Magico Italiano per il triennio 2022-2025. A decretarlo le elezioni svoltesi nei mesi scorsi per corrispondenza e che hanno coinvolto gli oltre 400 iscritti al Club Magico Italiano, l’associazione che riunisce professionisti e amatori della prestigiazione da tutta Italia.

“Un altro piccolo traguardo ma che non è per me un punto d’arrivo bensì una nuova partenza”, dichiara Dimis. “Una tappa del percorso che da anni porto avanti con impegno con l’obiettivo di divulgare sempre più questa bellissima arte che è l’illusionismo. Entro in consiglio con spirito di servizio, con tanta voglia di dare il mio contributo alla crescita del Club che rappresenta e accoglie tantissimi colleghi illustri”. Dimis è il secondo siciliano ad entrare a far parte del consiglio nazionale nella storia del Club Magico Italiano.