Lungomare: anche il 1 maggio la pedonalizzazione ( ANNULLATA )

aggiornamento alle ore 11:11

La pedonalizzazione dell’area del Lungomare in programma per domenica primo maggio, da piazza Europa a piazza Mancini Battaglia, non si svolgerà a causa di condizioni meteorologiche avverse.

Domenica 1 maggio l’area del Lungomare torna ad essere pedonalizzata dalle ore 10 alle 20, da piazza Europa a piazza Mancini Battaglia. La chiusura al traffico di quasi due chilometri di fronte mare permetterà a cittadini e turisti di intrattenersi all’aria aperta a piedi, in bici, sui monopattini.

Il divieto di transito è istituito per tutti i veicoli, dalla 10 alle 20, a eccezione di quelli dei residenti (diretti alle autorimesse o aree private) e di mezzi di polizia e di soccorso (in servizio urgente di emergenza), mezzi per il servizio di raccolta dei rifiuti (solo per servizio nel Lungomare), velocipedi, taxi e veicoli privati diretti alle strutture alberghiere all’interno dell’area, veicoli diretti al parcheggio “Europa” e all’area interna del Porto Rossi, con ingresso e uscita esclusivamente dal varco di piazza Europa; mezzi diretti al porto di Ognina per le operazioni di rimessaggio (con ingresso da via Parrocchia e uscita da viale Artale Alagona).

I tratti viari interessati alla pedonalizzazione saranno i seguenti: viale Ruggero Di Lauria; piazza Nettuno; viale Artale Alagona; via Testa; via Del Rotolo, nel tratto compreso tra piazza Sant’Agata al Rotolo e piazza Nettuno, ad eccezione anche dei veicoli al servizio di persone con invalidità (solo se munite dell’apposito contrassegno e dirette agli stalli di sosta assegnati). In questi tratti stradali, sempre dalle ore 10 alle 20, è istituito anche il divieto di sosta con rimozione coatta, per tutti i veicoli, eccetto quelli a servizio di persone con invalidità munite dell’apposito contrassegno.