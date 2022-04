Lungomare Fest, varato il programma per l’atteso ritorno di domenica prossima

Sono già stati definiti il programma degli eventi e il piano viario per il ritorno in grande stile del Lungomare Fest, domenica 10 Aprile, con la chiusura al traffico veicolare del Lungomare di Catania, dalle ore 10,00 alle ore 20,00, da piazza Europa a piazza Mancini Battaglia.

Un fronte mare pedonalizzato lungo circa 1,8 chilometri, che per l’intera giornata domenicale oltre alle passeggiate libere, ospiterà eventi aggregativi e sportivi, culturali e ricreativi ma anche di solidarietà; il primo di un lungo calendario di appuntamenti stilato nei giorni scorsi dalla giunta comunale presieduta dal sindaco facente funzioni Roberto Bonaccorsi e che vede coinvolti gli assessori Mirabella, Parisi, Barresi e Lombardo coi rispettivi uffici comunali a supporto.

Grazie all’Avviso pubblicato lo scorso 1 aprile sul sito istituzionale, l’Amministrazione Comunale ha individuato i soggetti che animeranno gli spazi di questo nuovo debutto del Lungomare Fest, nelle quattro aree di raduno prestabilite: Piazza Europa/Sciascia, Monumento ai Caduti, Piazza Consiglio d’Europa(ex Nettuno), piazzale fronte Istituto Nautico.

Un ricco programma articolato su diverse aree settoriali per “spalmare” lungo il percorso le migliaia di cittadini che prevedibilmente approfitteranno dell’evento, per intrattenersi all’aria aperta a piedi in bici o sui monopattini.

Varato anche il piano del divieto di transito per tutti i veicoli, dalla 10 alle 20. a eccezione di residenti (diretti alle autorimesse o aree private), mezzi di polizia e di soccorso (in servizio urgente di emergenza), mezzi per il servizio di raccolta dei rifiuti (solo per servizio nel Lungomare), velocipedi, taxi e veicoli

privati diretti alle strutture alberghiere all’interno dell’area, veicoli diretti al parcheggio “Europa” e all’area interna del Porto Rossi, con ingresso ed uscita esclusivamente dal varco di piazza Europa; mezzi diretti al porto di Ognina per le operazioni di rimessaggio (con ingresso da via Parrocchia e uscita da viale Artale Alagona),

I tratti viari interessati alla pedonalizzazione saranno i seguenti:

viale Ruggero Di Lauria; piazza Nettuno; viale Artale Alagona; via Testa;

via Del Rotolo, nel tratto compreso tra piazza Sant’Agata al Rotolo e piazza Nettuno, ad eccezione anche dei veicoli al servizio di persone invalide (solo se munite dell’apposito contrassegno e diretti agli stalli di sosta loro assegnati).

In questi tratti stradali, sempre dalle ore 10 alle ore 20,00, è istituito anche il divieto di sosta con rimozione coatta, per tutti i veicoli, eccetto quelli a servizio di persone invalide munite dell’apposito contrassegno.

Programma:

Area Piazza Consiglio D’Europa (ex Nettuno)

Settore Sportivo

Ore 10,00 – 18,00

-Campo gonfiabile di calcio in via Del Rotolo a cura dell’ evento Corri Catania

-Attività di mini rugby a cura della ASD Vulcano Etna Rugby

-Attività di mini hockey a cura della ASD Sport Life

-Circuiti di atletica leggera a cura di ASD Nissolino Sal Catania e ASD San Pietro Clarenza e altri

-Attività di baseball a cura di Cus Catania

-Attività di badminton a cura di ASD Le Saette

-Settore Ballo Sportivo

Ore 11,00 -12,30 Tango Argentino (Omertango)

Ore 12,30 – 14,00 Swing

A cura dell’ Associazione Swango Ballroom ASD scuola Sicily in Swing

Da piazza Nettuno verso piazza Tricolore

Artigiani in mostra al “Lungomare Artigianato”

Ore 10,00 – 20,00 (esposizione di prodotti artistici) a cura delle associazioni:

– “Pulci di Città”

– “Non Solo Feste”

Area Piazza Tricolore

-Solidarietà, Cultura

Ore 10,00 – 14,00 -Autobooks di Librincircolo: Leggi o scambia i tuoi libri con attività di book crossing in collaborazione con AMT e Assessorato alla Cultura – Comune di Catania.

Ore 10,00 – 20,00 Telethon Catania stand solidale promozione manifestazione “CamminiAmo per la Vita” di domenica 24 Aprile

Ore 10,00 – 12,30 Stand promozione centro ascolto telefonico a cura di volontari AVULSS

Area Monumento ai Caduti

Ore 10,00 – 12,00 – A cura di Lectura City Catania, il ciclo di incontri di lettura condivisa ideato da Valentina Carmen Chisari, aventi come tema la letteratura Sudamericana. Ospite, il musicista Marcello Torres.

Ore 10,00 – 14,00 Gazebo raccolta fondi vittime civili di guerra ucraine a cura dell’Associazione Vittime Civili di Guerra

Ore 11,00 Esibizioni di Balli Country Western a cura dell’A.S.D. Etna Country Style

Ore 17,00 – 19,00 Esibizione Danzante di coreografie e di Balli Ottocenteschi in vestiti d’epoca a cura dell’Associazione Culturale Danzando l’Ottocento

Area Piazza Europa e Garitta vicino istituto Nautico

Noleggio monopattini