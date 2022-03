M’illumino di meno, venerdì a Catania le iniziative del XVIII evento nazionale per la sostenibilità

“Pedalare, rinverdire e migliorare” è anche a Catania il tema centrale della XVIII edizione di M’illumino di meno, Giornata Nazionale del Risparmio Energetico e degli Stili di Vita Sostenibili, ideata e promossa dalla trasmissione radiofonica “Caterpillar” di RAI Radio 2 con Rai per il Sociale, e focalizzata quest’anno sulla valorizzazione del ruolo delle piante e della mobilità dolce nella riduzione dell’inquinamento atmosferico.

Il comune di Catania ha aderito al tradizionale appuntamento con una serie di iniziative artistico-culturali e di sostenibilità ambientale che si svolgeranno venerdì 11 marzo in collaborazione con associazioni di settore, enti, cittadini, scuole.

Il calendario degli eventi prevede, incentrato sul tema della sostenibilità ambientale e del risparmio energetico, lo spegnimento dalle ore 18.30 alle ore 20.30, contestualmente alla messa in onda della trasmissione “Caterpillar”, delle luci di piazza Duomo, della facciata del Palazzo degli Elefanti e dei candelabri di piazza Università, siti di particolare rilevanza storico-artistica.

In ambito artistico-culturale, nel Palazzo della Cultura, alle ore 16.30, sono previste attività di intrattenimento sul Palazzo dal titolo “Curiosità ed aneddoti”; alle ore 17, visita della mostra “WarholBanksy”, con biglietto ridotto per l’occasione (info whatsapp: 331 9178544); in piazza Duomo, dalle ore 18.30 alle 20.30, in prossimità del monumento dell’elefante, attività artistico-culturale di promozione del risparmio energetico attraverso la collocazione di un suggestivo cubo sulle cui facce sono incise frasi famose che verranno proiettate, grazie ad una sorgente luminosa interna a batteria, sui muri dei palazzi quando l’illuminazione pubblica della piazza sarà spenta (attività ideata e realizzata dal Liceo Artistico Statale “Emilio Greco” di Catania).

Le iniziative di mobilità sostenibile organizzate da FIAB Catania – MONTAinBIKE Sicilia A.S.D. prevedono, per le vie della città, dalle ore 17,45 alle ore 20.30 due tour e passeggiate ciclistiche:

1° raduno dei partecipanti in Piazza Trento alle ore 17,45 con partenza alle ore 18.00 per arrivare, lungo un percorso prestabilito, in Piazza Duomo alle ore 18.15 (in concomitanza con lo spegnimento delle luci alle ore 18.30).

2° raduno in Piazza Duomo alle ore 19.15 con partenza alle ore 19.30 per una passeggiata ciclo-culturale che interesserà una serie di siti di particolare valenza culturale del centro storico per ritornare nuovamente in Piazza Duomo alle ore 20.15 (in contemporanea alla riaccensione dell’illuminazione pubblica per le ore 20.30).

Per sensibilizzare sulle buone pratiche di mobilità sostenibile, la FCE e l’AMTs, metteranno a disposizione gratuitamente servizi e linee del trasporto pubblico locale: dalle ore 15.30 alle ore 22.00, la linea Librino Express dell’Amts, e dalle ore 17,00 alle ore 21.00 la metropolitana Fce, consentiranno dalla periferia di raggiungere in maniera sostenibile i siti delle manifestazioni.

Il Corpo di Polizia Municipale garantirà la vigilanza e l’ordine pubblico nell’ambito di tutte le attività in calendario.