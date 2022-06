Nasce l’associazione universitaria nazionale “Primavera del Sud”

Lo scorso venerdì, a Catania, è stata costituita l’associazione universitaria nazionale denominata “Primavera del Sud” a seguito dello straordinario successo ottenuto alle elezioni per il rinnovo del Consiglio Nazionale Studentesco Universitario, tenutesi gli scorsi 17, 18 e 19 maggio.

La neo-lista, infatti, ha ottenuto un importantissimo riconoscimento elettorale, riuscendo a centrare al primo tentativo il seggio, raccogliendo oltre 8.500 voti in tutto il collegio meridionale.

Durante l’assemblea è stata eletta Presidente la studentessa dell’Università di Catania Sara Zappulla.

“Abbiamo sentito la responsabilità di dare seguito all’importantissimo consenso ricevuto costituendo un’associazione che possa dare continuità al progetto anche negli anni a seguire”, spiega la neo-eletta che aggiunge come “Primavera del sud è un’associazione apartitica, che guarda al mondo progressista e riformista, confederata alla realtà nazionale di Primavera degli Studenti”.

E’ intervenuto anche il neo-eletto consigliere universitario nazionale Giovanni Oliverio, studente dell’Università di Catanzaro, che ha dichiarato “Siamo stati i più votati in Sicilia e in Calabria e abbiamo ottenuto il secondo posto in Sardegna. Avrò l’onere e l’onere di rappresentare questa realtà al Consiglio Nazionale degli Studenti Universitari, portando avanti le istanze degli atenei del sud al Ministero, facendoci carico dei bisogni di questa generazione di studenti troppo spesso trascurata”.

Hanno partecipato all’assemblea le associazioni studentesche dell’Università di Catania e dell’Università Kore di Enna: Agorà, Generazione Attiva, La Finestra, Libertas, Koinè, Nike, nonché i rappresentanti delle associazioni delle Università Calabresi che hanno sostenuto la candidatura di Giovanni Oliverio alle scorse elezioni.