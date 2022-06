Noleggiava natanti senza autorizzazione, chiusa attività

La Polizia di Catania ha chiuso un’attività abusiva di noleggio natanti nel borgo marinaro di San Giovanni Li Cuti che era pubblicizzata anche sui social, scoperta in collaborazione con la Guardia Costiera. Durante il controllo è stato inoltre accertato che per lavare le barche era stato collegato un tubo ad una fontana e che uno degli addetti al noleggio precepiva il reddito di cittadinanza. Sono anche scattate sanzioni amministrative per più di 4 mila euro perché non c’erano né autorizzazione, né dotazioni di sicurezza e perché tutti i natanti erano privi delle certificazioni d’idoneità al noleggio.