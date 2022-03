Open weekend all’Humanitas per la prevenzione

Sensibilizzare la popolazione sull’importanza della corretta informazione, della prevenzione primaria e della diagnosi precoce del tumore alla prostata che, in Italia, conta ogni anno circa 37.000 nuove diagnosi, il 19% di tutti i tumori maschili1. È questo l’obiettivo dell’H-Open Weekend Tumore alla prostata organizzato da Fondazione Onda, a cui aderiscono gli ospedali e i centri medici Humanitas in Lombardia, Piemonte e Sicilia.

Dal 14 al 21 marzo, nella settimana della Festa del Papà, gli specialisti Humanitas saranno a disposizione di tutti gli uomini con consulti e visite urologiche gratuite. Un’occasione per conoscere come diagnosticare e trattare precocemente il tumore della prostata e affrontare dubbi e paure con la guida degli esperti. Tra le iniziative in programma, un evento online gratuito su YouTube @HumanitasMaterDominiCastellanza per sfatare i falsi miti sul tumore alla prostata, analizzando i diversi aspetti della patologia. Humanitas istituto clinico mette a disposizione dei pazienti d’età superiore a 45 anni, visite urologiche con esplorazione digito rettale e prelievo PSA nella giornata del 18 marzo.

Per prenotazioni, https://www.eventbrite.it/e/biglietti-visite-gratuite-prevenzion e-tumore-prostata-open-weekend-onda-catania-276537379747. Le iniziative sono parte di Blue One di Fondazione Humanitas per la Ricerca, il progetto dedicato alla salute e alla prevenzione nel mondo maschile. Blue One rappresenta l'impegno di decine di medici e ricercatori che ogni giorno, in Humanitas, lavorano per diagnosticare in modo veloce e semplice le patologie di genere più frequenti e per individuare cure efficaci.