Polizia Municipale, arrestato borseggiatore in azione a S. G. La Rena

Domenica mattina ispettori del reparto di polizia giudiziaria della Polizia Municipale di Catania nei pressi del “Mercatino delle Pulci” che si svolge in via Forcile, a San Giuseppe La Rena, hanno arrestato un borseggiatore G. S. colto in flagranza nell’atto di sottrarre il portafogli dalla tasca posteriore dei pantaloni di un avventore.

L’uomo, che ha precedenti penali anche per reati specifici, avrebbe agito con la complicità di altre due persone con l’intento di distrarre l’attenzione del cliente del mercatino domenicale. Il malvivente, agendo con destrezza, si è impossessato del portafogli, senza che il malcapitato neppure se ne accorgesse. Alla vista degli agenti della polizia municipale i ladri si sono dati alla fuga; G.S. è stato fermato con la refurtiva di 133 euro ancora in mano, mentre gli altri due sono sfuggiti alla cattura.

Su decisione dell’Autorità Giudiziaria, il fermo del borseggiatore operato dagli ispettori della Municipale è stato tramutato in ordine di custodia cautelare presso il proprio domicilio.