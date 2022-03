Porto, Bonaccorsi incontro neo presidente

Il sindaco facente funzioni Roberto Bonaccorsi ha incontrato nel Palazzo degli elefanti Francesco Di Sarcina, nominato nuovo presidente dell’Autorità di sistema portuale di Sicilia orientale Augusta-Catania. Ingegnere infrastrutturale, Francesco Di Sarcina ha già ricoperto il ruolo di Segretario Generale dell’Autorità Portuale di Messina e della Liguria Orientale. Nel corso del colloquio, a cui ha preso parte anche il capo di gabinetto Giuseppe Ferraro, sono stati affrontati i nodi che vedono Comune di Catania e Autorità portuale impegnati congiuntamente per lo sviluppo armonico dello scalo portuale etneo; prioritariamente l’abbattimento delle barriere che separano il porto dal contesto urbano e aprirlo alla città. Per approfondire le questioni operative connesse a questo obiettivo valutato <<strategico>>, il Sindaco facente funzioni e il Presidente dell’Autorità governativa portuale si sono dati un appuntamento a breve, vista la necessità di trovare soluzioni idonee a contemperare la sicurezza dei viaggiatori con un’osmosi costante tra l’area marittima e il contesto cittadino, anche in vista della ripresa dei flussi crocieristici. Un altro focus accennato tra Bonaccorsi e Di Sarcina e che sarà approfondito a breve, ha riguardato gli investimenti infrastrutturali e il piano di sviluppo dell’area portuale che ne trasformeranno l’accesso e la funzionalità, sempre nell’ottica condivisa di una maggiore fruizione per i cittadini dello spazio aperto al mare.