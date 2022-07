Premi al merito, l’Ateneo destina 500 mila euro a studenti e laureati

Mezzo milione di euro da destinare agli studenti e ai laureati meritevoli dell’Ateneo catanese. Anche quest’anno l’Università di Catania premia le giovani eccellenze tramite l’attivazione del fondo “Attività, Interventi e Merito” che prevede un premio del valore di 400 euro ciascuno per 1025 studenti e 225 laureati triennali. Gli organi d’Ateneo, infatti, hanno approvato la delibera che prevede l’assegnazione di 1.250 premi di studio e di laurea agli studenti meritevoli dei corsi di studio, regolarmente iscritti all’Università di Catania per l’anno accademico 2021/2022. Gli aventi diritto saranno individuati dall’amministrazione sulla base dei crediti registrati nella carriera universitaria.

«Ancora una volta l’Università di Catania dimostra di prestare molta attenzione verso i propri studenti e i propri laureati confermando anche quest’anno con grande entusiasmo la proposta della Consulta degli Studenti – ha spiegato il rettore Francesco Priolo -. Le studentesse e gli studenti sono sempre al centro delle azioni del nostro ateneo e i giovani talenti vanno premiati. Per questi motivi, come avviene ormai da diversi anni, abbiamo stanziato una somma davvero significativa, 500 mila euro da destinare agli studenti per premiare l’impegno e il merito di coloro che ogni giorno frequentano le nostre aule e i nostri laboratori».

La graduatoria relativa ai Premi di studio sarà stilata tenendo conto della media ponderata (uguale o superiore a 27/30), delle lodi e del rapporto tra i crediti formativi del proprio piano di studi e quelli conseguiti entro il 10 agosto dell’anno successivo all’iscrizione. La graduatoria dei Premi di laurea, invece, sarà stilata in base al voto di laurea (uguale o superiore a 107/110 e conseguita entro il 15 giugno 2022) e alla media ponderata dei voti degli esami.

Per accedere al premio occorre proseguire il proprio percorso formativo in un corso di laurea magistrale dell’Università di Catania. Il premio di laurea verrà erogato, infatti, al termine del primo anno del corso di laurea magistrale. Informazioni ulteriori possono essere richieste all’Ufficio diritto allo studio (email: uds@unict.it).