Scienze politiche, due giornate dedicate alle Genealogie del XXI secolo

Venerdì 27 e sabato 28 maggio, nell’aula magna del Dipartimento di Scienze politiche e sociali, si terrà il convegno “Genealogie del XXI secolo”, dedicato ai mutamenti in corso nella società globale, dai conflitti alle trasformazioni dei modelli politici, dalla struttura dei sistemi economici alle nuove forme di organizzazione sociale.

Nel corso delle due giornate, studiose e studiosi di varie università europee, giornalisti e intellettuali si confronteranno, da prospettive differenti, sui grandi mutamenti in atto e sull’origine delle diverse crisi che stanno disegnando il futuro della vita sul pianeta.

Il titolo del convegno richiama un testo di Giovanni Arrighi, ripubblicato recentemente, in cui si prospettava una lunga fase di conflitti legata allo spostamento dell’asse dell’economia mondiale. Nei due giorni di convegno i diversi interventi proveranno ad affrontare alcuni dei grandi problemi che si pongono all’analisi della situazione attuale, partendo dal presupposto che in questa fase il pensiero critico rivesta un’importanza fondamentale.

La prima giornata, dalle 9,30, si dividerà in quattro sessioni in cui si discuterà intorno a alcune categorie come guerra, egemonia, femminismo, migrazioni, ecologia politica.

Apriranno i lavori la prof.ssa Pinella Di Gregorio (direttrice del Dipartimento di Scienze politiche e sociali) e la docente Stefania Mazzone dell’ateneo catanese. A seguire gli interventi di Giso Amendola, Gabriele Battaglia, Christian Marazzi, Simone Pieranni, Francesca Longo, Carlo Vercellone, Salvo Torre, Alisa Dal Re e Sandro Mezzadra. Nel pomeriggio, dalle 15,30, Andrea Fumagalli, Francesco Raniolo, Francesco Raparelli, Raul Sanchez Cedillo, Cristina Morini, Santo Burgio, Gianni Petino e Carlo Colloca.

La seconda giornata, sabato 28 maggio, dalle 10, è organizzata in un’unica sessione di confronto collettivo intitolata “Sistema-mondo, crisi di egemonia e nuovi scenari”. Interverranno Giso Amendola, Bárbara Bastos Sergio do Nascimiento, Gabriele Battaglia, Santo Burgio, Carlo Colloca, Alisa Dal Re, Lidia Lo Schiavo, Stefania Mazzone, Marina Montanelli, Gianni Petino, Simone Pieranni, Francesco Raniolo, Francesco Raparelli e Salvo Torre.