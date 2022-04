Scuola e Sport, confronto amministratori direttivo associazione Champion’s School

Adesso Champion’s School parte ufficialmente registrando anche gli impegni degli amministratori catanesi responsabili dei settori specifici della Scuola e dello Sport, posti a fondamento della nuova associazione cittadina, in questo caso gli assessori comunali Barbara Mirabella e Sergio Parisi.

Il confronto si è tenuto nell’aula magna del Liceo Scientifico Principe Umberto e ha fatto registrare una larga presenza di dirigenti scolastici ma anche di sindaci e amministratori di diversi comuni etnei e soprattutto liceali e studenti di Scienze motorie.

La padrona di casa, la Dirigente scolastica Maria Raciti, già mezzofondista di buon livello, ha accolto gli ospiti soffermandosi sui valori dello sport come insostituibile strumento di crescita fisica e morale. L’assessore Mirabella ha plaudito all’iniziativa di Champion’s che affianca le istituzioni nei programmi che promuovono la cultura e con essa la crescita civile della società. In quest’ottica si è impegnata a sostenere i programmi del nuovo sodalizio.

Sul rilancio dello sport a Catania l’assessore Sergio Parisi, con orgoglio ha rivendicato una lunga lista di impianti in fase di sistemazione insieme all’impegno della giunta Pogliese a voltare finalmente pagina in questo delicato settore.

“Da dirigente di società che opera nello sport da tanti anni-ha concluso Parisi-non posso che congratularmi con questi vecchi amici di Champion’s e offrire loro da subito la massima collaborazione”. A seguire, gli interventi del prof. Giuseppe Musumeci, direttore del Dipartimento Universitario di Scienze motorie, che ha annunciato il lavoro sinergico già avviato per realizzare specifici master post-universitari di specializzazione per tecnici e per manager sportivi: “Sarebbe uno strumento di unico in Italia e una grande opportunità per tanti neo-laureati del settore”.

Il prof.Orazio Licciardello ha tenuto quindi una lezione di psicologia sociale non particolare riferimento alla Terza età e Terzo Settore, fiore all’occhiello del Progetto Champion’s.

Ha concluso il presidente Champion’s Alfio Spadaro, giornalista di lungo corso:”I nostri obiettivi sono chiari: anzitutto rilanciare lo sport nella scuola, avviare un processo culturale attraverso il coinvolgimento dei giovani; stimolare la politica a ogni livello a fare un cambio di passo, andando incontro alle esigenze delle nuove generazioni.”

“Per fare questo- ha chiosato Spadaro-questo gruppo di evergreen, che non cerca visibilità, essendo tutti professionisti ben noti e non chiede nulla in cambio, ma aspira solo a migliorare le condizioni di vita nel territorio”.